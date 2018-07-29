في تغريدة على «تويتر» محمد بن راشد: عدل زايد محفور في نفس محمد بن زايد



تاريخ النشر: الأحد 29 يوليو 2018 أبوظبي (الاتحاد) نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على صفحته على «تويتر»، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما كان طالباً وهو يشرع في إعادة كتابة عبارة «العدل أساس الملك»، على سبورة الفصل الدراسي، وعلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الصورة في تغريدة، قال سموه فيها: «العدل أساس الملك.. صورة قديمة لأخي محمد بن زايد عندما كان طالباً.. قامت الحضارات على العدل.. وقامت دولة الإمارات على العدل.. ما زال عدل زايد محفوراً في تفاصيل الحياة في الإمارات..ما زال عدل زايد محفوراً في نفس بو خالد.. يجري في دمه.. ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله».