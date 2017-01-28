نقل 6 آلاف مصاب من الموصل للعلاج في أربيل



تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017 بغداد (وكالات) أعلنت الأمم المتحدة نقلها أكثر من 6 آلاف شخص أصيبوا في المناطق القريبة من خطوط المواجهة الأمامية بين القوات الأمنية وتنظيم داعش في الموصل إلى مستشفيات أربيل. وأشارت الأمم المتحدة في بيان إلى أن «العديد من المستشفيات في الموصل قد تعرّضت لأضرار بالغة، ولم تَعُد قادرة على توفير الخدمات للسكان والمدنيين المصابين»، مضيفة أنه وفي حال لم توفر هذه الخدمات، سيعاني المرضى من مضاعفات خطيرة، قد تفضي في بعض الحالات إلى الموت. وأشارت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في بيانها، إلى أن «الشركاء في المجال الإنساني يعبرون عن قلقهم العميق إزاءَ محنة ما يُقدر بـ 750 ألف مدني يعيشون حالياً في المناطق الغربية من الموصل، بعد 100 يوم من بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة».