درس «أمي جديدة» يثير استياء أولياء الأمور

دينا جوني (دبي)

أثار أحد الدروس في مادة اللغة العربية للصف الرابع، استياء أولياء أمور بسبب تشجيعه على «تفكيك الرابط الأسري»، و«اللغة الركيكة»، و«إقحام الأطفال في المشاكل الأسرية» و«ترسيخ فكرة الزوجة الثانية» في المنزل، وفقاً لتعليقات عدد منهم على منصات التواصل الاجتماعي. فيما أكد قطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم أن هناك 4 معايير أساسية يتم اتباعها في اختيار النصوص والأعمال الأدبية، والمتوافرة في القصة المذكورة. ولفت إلى أن القصة هدفها إرساء قيم التسامح والتعاطف في وجدان الطلبة من خلال ذكريات بيت إماراتي، بلغة متماسكة جميلة، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم إخضاع النص الأدبي لتأويلات خاصة، ونشر مقتطفات خارج السياق الزماني والمكاني للقصة بما يحرّف التطور الدرامي للخط الروائي، وبالتالي رسالة الكاتبة.

وأبدى أولياء الأمور والمتابعون اعتراضهم على قصة «أمي جديدة» المنشورة في النسخة التجريبية من كتاب الطالب للعام الدراسي 2017- 2018، ليتداول بعض المغرّدين صفحات ومقتطفات من الكتاب تتضمن أكثر المقاطع التي أثارت استهجانهم.

وتتناول «أمي جديدة» للكاتبة الإماراتية مريم الراشدي الصادرة عن دار العالم العربي الإماراتية، ذكريات الكاتبة عن الزوجة الأولى لوالدها في بيئة إماراتية بحتة، وطبيعة العلاقة الإنسانية الخاصة التي جمعتهما، من خلال استعادتها لبعض المواقف التي تبرزها ببراعة رسوم الفنانة الإماراتية ريم ناصر المزروعي.

وأكد الدكتور رشيد الحمادي مدير إدارة المناهج للصفوف المتوسطة في وزارة التربية والتعليم، أن نص «أمي جديدة» يدعو إلى التراحم والاحترام بين الصغير والكبير، حيث أتبعت القصة بنص معلوماتي للطلبة عنوانه «التعامل مع كبار السن». وتركز الأنشطة المرافقة للقصة على التأمل والتفكير قبل إصدار الأحكام المسبقة، وكذلك على مفهوم التسامح وتقبّل الآخر، وهي إحدى القيم التي تحرص الدولة والمنظومة التعليمية على غرسها في الطالب الإماراتي.