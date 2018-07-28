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بموجب اتفاقية بين «أبوظبي للإسكان» و«مدن العقارية»

بناء مساكن المواطنين بأبوظبي قبل صرف القروض
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تاريخ النشر: الأحد 29 يوليو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع شركة «مدن العقارية»، إطلاق خدمة جديدة للمواطنين، تتمثل في بناء منازلهم قبل صرف قروضهم الإسكانية، من دون فوائد، وذلك بموجب اتفاقية وقعها الجانبان في إطار الجهود المكثفة لتطوير نوعية بناء المساكن وجودتها في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة، مؤخراً، بين الهيئة وشركة مدن العقارية التي تم تكليفها من قبل حكومة أبوظبي، والمتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والإسكانية في الإمارة، بحضور مديرين ومسؤولين من جانب الهيئة والشركة.

وقال حمد نخيرات العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إن المبادرة تستلهم حرص القيادة الرشيدة على إسعاد المواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم، وتأتي في إطار الرعاية الكبيرة التي توليها لهم باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي للمبادرات والمشاريع كافة التي تنفّذها مختلف مؤسسات الدولة».

وأشار العامري إلى أن الخدمة الجديدة تعد خطوة استراتيجية في إطار سعي الهيئة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين إلى أفضل المستويات، وتوفير المسكن الاستثنائي للمستفيدين خلال أقصر وقت ممكن، واختصار الخطوات والإجراءات التي تتطلبها رحلة المواطن للحصول على الخدمات الإسكانية.

ولفت إلى أن الخدمة تشمل في المرحلة الأولى مناطق محددة في «مدينة الرياض» بأبوظبي، والتي تم اختيارها وفقاً لدراسات أعدتها الهيئة بالتعاون مع شركة مدن العقارية، منوهاً بأن الهيئة تعمل حالياً على دراسة تنفيذ الخدمة الجديدة لتشمل مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي. ... المزيد
     
 

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