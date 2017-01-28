إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (رام الله)

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت بالضرب على رابع، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين فجر أمس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشابين محمد لميع ضبايا، واسحاق رفيق لحلوح ابو شهلة، أصيبا برصاص الاحتلال في الساق والصدر، فيما أصيب الفتى مالك محمد أحمد عامر بعيار معدني في الصدر.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الشاب عامر نشأت مرعي، وأن المصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين بأكثر من 20 آلية عسكرية فجرا ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، قبل أن تنسحب صباحا دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.