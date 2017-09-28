وفد دولي يزور مواقع استضافة دورة الألعاب الإقليمية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

زار الوفد الدولي للأولمبياد الخاص مواقع استضافة دورة الألعاب الإقليمية 2018 بأبوظبي، واستهل الوفد زيارته بالكشف عن المناطق التي تستضيف المنافسات، ومنها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومدينة زايد الرياضية، وكورنيش أبوظبي، وجزيرة ياس. وجاءت هذه الزيارة للاطلاع على الأماكن المستضيفة للحدث، والتعاون مع الاتحادات الوطنية لاستيفاء جميع الشروط الخاصة لإقامة البطولة.

وتستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة دورة الألعاب الإقليمية 2018 التي تقام في الفترة الواقعة بين 17 و22 مارس 2018، ويشارك فيها أكثر من 1200 رياضي، ينتمون إلى 33 دولة ضمن المنافسات التي تقام في الحدث الرياضي التحضيري الأكبر قبل انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019. حضر ضمن الوفد الضيف كل من دانيال ليك، عضو فريق الموارد الأولمبية العالمية للكرة الطائرة الخاصة، وروزا باناسيك زارانسكا، رئيس الوفد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الخاص، كما أشرف على الزيارة طلال الهاشمي مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي.