ديبالا.. «الحبيب» المجهول !

محمد حامد (دبي)

أصبح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب اليوفي واحداً من مشاهير الكرة العالمية، بفضل تألقه اللافت في الآونة الأخيرة، مما جعله يقتحم دائرة «توب 10» لأفضل اللاعبين في الوقت الراهن، بل إن مقارنات تربطه على استحياء بمواطنه ليونيل ميسي ظهرت في الآونة الأخيرة بين الجماهير، وعلى الرغم من كل ذلك فإن خطيبته الحالية جينيفرا سوزي لم تكن تعرف من هو، حيث أكدت للصحافة الإسبانية أنها لم تسمع اسم ديبالا من قبل أن تلتقي معه، ولم تكن تعلم من هو حينما التقيا للمرة في إحدى الجزر الإسبانية.

ونقلت الصحف اللندنية عن مصادر إسبانية تصريحاً مثيراً لخطيبة النجم الأرجنتيني التي قالت: حينما التقيت مع باولو لم أكن أعرف من هو، لم أسمع به من قبل، إلا أن اعترافه لي بأنه يمر بأزمة إنسانية جعلنا نصبح أكثر قرباً، ومن ثم أدركت فيما بعد من يكون.

وسارعت سوزي لنشر بعض الصور التي تجمعها مع ديبالا، الأمر الذي أثار شهية الصحافة العالمية، في إيطاليا، وكذلك في انجلترا وإسبانيا لنشر بعض الصور لهما.

وطاردت بعض الصحف والمجلات العالمية خطيبة ديبالا، والتي أصبحت تسير في طريق النجومية، وعلى خطى زوجات وصديقات النجوم، وهي ظاهرة تجتاح الملاعب العالمية منذ ظهور زوجات وصديقات نجوم منتخب انجلترا أمام الإعلام في مونديال 2006، ومنذ هذا الوقت أصبح لزوجات وصديقات النجوم نصيب في تغطيات الصحف والمجلات والمواقع العالمية.

من جانبه، لا يتحدث ديبالا عن حياته الخاصة، ولم ينشر صوراً ترصد ارتباطه بصديقته الحالية، تاركاً هذا الأمر لها، ويحرص ديبالا على نشر الصور التي ترصد مشاركاته في المباريات والتدريبات، سواء مع اليوفي أو منتخب التانجو، واحتفالاته المميزة بتسجيل الأهداف، متجاهلاً ما يتعلق بالحياة الخاصة، وما يفعله خارج الملعب.

يذكر أن ديبالا يقدم أفضل مستوياته منذ بداية الموسم الحالي، فقد سجل 10 أهداف يتصدر بها قائمة الأعلى تهديفاً في الدوري الإيطالي الذي مضى على انطلاقته 6 جولات، وجاء التوهج اللافت للنجم الأرجنتيني منذ أن حصل على الرقم 10 قبل انطلاقة الموسم الجاري، وهي مبادرة ذكية من إدارة اليوفي لتحفيز ديبالا لتقديم أفضل ما لديه.