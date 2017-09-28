«أندية الدمج» تكتب تاريخاً جديداً في كأس اتحاد الطاولة

معتصم عبدالله (دبي)

بدأ ناديا شباب الأهلي دبي والشارقة جني أولى ثمار قرارات الدمج في لعبة كرة الطاولة، بالتأهل إلى نهائي باكورة مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2017- 2018، «كأس الاتحاد لكرة الطاولة» والذي يحمل منذ نسخة موسم 1996- 1997، اسم المغفور له الشيخ محمد بن خالد القاسمي رئيس اتحاد اللعبة، خلال الفترة من العام 1992 وحتى 1996.

وضرب «شباب الأهلي دبي» بقوة في مشوار منافسات البطولة بإقصائه دبا الحصن في الدور الأول 3-0، والتفوق على النصر «عميد بطولات كرة الطاولة» في نصف النهائي 3-2، في المقابل تخطى الشارقة الذي استفاد من استمرار نشاط اللعبة في نادي الشعب سابقاً، منافسه الوصل في نصف النهائي بالفوز 3-1، ليلتقي «ناديي الدمج» في النهائي المرتقب مساء الغد على صالة نادي النصر في دبي.

ومثل خروج النصر من نصف النهائي أولى مفاجآت الموسم الجديد بخسارته أمام غريمه شباب الأهلي دبي 2-3، ليفقد «العميد» فرصة الوجود في النهائي للمرة الأولى منذ نحو 13 موسماً حينما غاب عن نهائي موسم 2003- 2003 والذي جمع الوصل والأهلي.

ويعد النصر «حامل اللقب» صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة في 15 نسخة من بينها 13 نسخة على التوالي، آخرها في الموسم الماضي 2015- 2016، في افتتاح مثالي للموسم أمام منافسه الشعب الطامح بدوره للتتويج بأول ألقابه في المنافسة بعد حصوله على مركز الوصافة مرتين أمام النصر موسمي 2011-2012، 2012- 2013.

وتوجت 7 أندية بلقب بطولة كأس الاتحاد والتي وصلت إلى النسخة الـ36 منذ انطلاقها في موسم 1981- 1982، بداية بالوصل، الشارقة، الجزيرة، الأهلي، العين، الشباب، والنصر الذي نجح في فرض سيطرته على اللقب في المواسم الماضية حيث يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بـ15 لقباً، مقابل 8 للجزيرة، 6 للوصل، 3 للعين، 2 للأهلي، ولقب واحد لناديي الشارقة، والشباب.

وجاء تأهل شباب الأهلي دبي إلى النهائي بعد مواجهة حاسمة أمام «العميد»، حيث حقق في الجولة الأولى محمد صادق لاعب النصر الفوز على يوسف جمعة 3-2 في فئة الأشبال، وفي الناشئين تفوق زبير هاشم لاعب النصر على بدر خميس لاعب شباب الأهلي 3-0، وبدأ مسلسل تفوق شباب الأهلي بفوز صلاح الدين عبد الحميد على منافسه عيسى البلوشي بنتيجة 3-0 في فئة الشباب، وفيصل عباس على منافسه راشد محمد 3-1 في فئة الرجال، فيما تفوق الثنائي فيصل عباس وعبد الله البلوشي على منافسيهما مروان منصور وعيسى البلوشي لاعبي النصر بنتيجة 3-0 في مواجهة الزوجي «الفاصلة».

في المقابل استثمر الشارقة قرار الدمج مع جاره الشعب صاحب الأداء المميز على مستوى المنافسات في المواسم الماضية، ليضمن وجوده في نهائي كأس الاتحاد للمرة الأولى تحت مسمى الشارقة منذ آخر ظهور موسم 1984- 1985 أمام الجزيرة، علماً أن الشعب وُجد في نهائي البطولة في أربع مناسبات خلال الموسم الست الأخيرة من 2011- 2012.