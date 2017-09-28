330 دراجاً في سباق ياس المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

يُنظم مجلس أبوظبي الرياضي غداً سباق ياس المجتمعي للدراجات الهوائية في جزيرة ياس السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة 330 دراجاً ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية للمجلس، وستكون نقطة انطلاقة السباق مقابل ايكيا.

ويقام السباق في ضوء أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لعام 2017-2018 والتي تشمل 12 سباقاً، حيث سيكون السباق الأول في هذا الموسم على أن تشمل 11 سباقاً.

وقال أحمد القبيسي، مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي: يمثل سباق ياس المجتمعي للدراجات الهوائية انطلاقة سباقاتنا المجتمعية المختلفة الهادفة لتحسين نمط الحياة الصحية لأفراد المجتمع، مؤكداً أهمية هذه السباقات التي تقام في ثلاث مناطق ( أبوظبي، العين، الظفرة ) والتي تعزز تواصل وتفاعل فئات المجتمع بالرياضة بكل ألعابها ومسابقاتها، موضحاً أن مجلس أبوظبي الرياضي يولي اهتماماً كبيراً لنشر ثقافة رياضة الدراجات الهوية في مجتمع أبوظبي لتشجيع وتحفيز الجميع على ممارسة الرياضة وجعلها نمط الحياة الصحية.