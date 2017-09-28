القاسمي يخوض تحدي العاشرة في رالي كتالونيا

أبوظبي (الاتحاد)

يتوجه البطل الشيخ خالد بن فيصل القاسمي إلى برشلونة استعداداً لمنافسات رالي كتالونيا الإسباني - الجولة الـ11 من بطولة العالم للراليات - مع فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي، ويضم الفريق في رالي إسبانيا 5-8 أكتوبر البريطاني كريس ميك والفرنسي ستيفان لوفيفر، وبهذا يكون جمهور رالي كتالونيا على موعد مع ثلاث سيارات سيتروين سي3 دبليو.آر.سي.

والجدير بالذكر أن مشاركة الشيخ خالد القاسمي ستكون العاشرة في الرالي الكتالوني الذي يمتاز بكونه الوحيد في روزنامة البطولة الذي تنقسم مراحله بين ترابية وإسفلتية ما يشكل تحدياً للفرق في تحويل إعدادات وأجهزة السيارات من معايير ضبط خاصة بالطرقات الترابية/الحصوية إلى خاصة بالطرقات الإسفلتية، كما يجب على السائق التأقلم بسرعة مع هذا التغيير في معايير الضبط وأسلوب القيادة.

وقال الشيخ خالد القاسمي: «نعود مرة أخرى للمشاركة في رالي إسبانيا، ويصادف هذا العام مشاركتي العاشرة، يتمتع رالي إسبانيا أيضاً بأجواء رائعة بفضل الجمهور الكبير الذي يحرص على متابعة مراحل السباق والتواجد بكثرة في منطقة الصيانة لمتابعة عملية التحويل التي تطرأ على سيارات الرالي من سيارات خاصة بالطرقات الترابية إلى مخصصة للطرقات المعبدة. سنحاول القيادة بوتيرة جيدة حسب ظروف المراحل وسنرفع من وتيرتنا وسرعتنا كلما سنحت لنا الفرصة بذلك. أتمنى للجميع السلامة وكل التوفيق لفريق أبوظبي في الرالي الكتالوني».

وينقسم رالي إسبانيا إلى ثلاثة أيام تبدأ بمرحلة تمهيدية (شيكداون) وهي بمثابة التجارب الرسمية قبل مراسم انطلاق الرالي في المساء، ويبدأ الرالي الجمعة 6 أكتوبر مع ست مراحل ترابية/حصوية في مجملها يبلغ طولها 116 كلم على أن تتحول المنافسات في يوم السبت داخل طرقات معبدة بطول 122 كلم تقريباً تنقسم على سبع مراحل. ويختتم رالي إسبانيا يوم الأحد 8 أكتوبر الذي يضم ست مراحل معبدة منها مرحلة النقاط الإضافية. وبهذا يكون الطول الإجمالي لرالي إسبانيا 312 كلم مقسمة على 19 مرحلة خاصة بالسرعة.