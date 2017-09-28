«شهم» نجم سباق كأس الوثبة ستاليونز

أبوظبي (الاتحاد)

توج المهر «شهم» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بطلاً لسباق بري نيدجاري على كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، الذي أقيم أمس الأول بمضمار بورودو بفرنسا.

ويعد سباق بري نيدجاري على كأس الوثبة ستاليونز، أحد السباقات التي تقام تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ضمن فعاليات النسخة التاسعة للمهرجان العالمي، تحت شعار: «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

ويهدف السباق لدعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم تزيد من عام إلى عام، إضافة للفعاليات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.

وقاد المهر البالغ من العمر أربع سنوات المنحدر من نسل الفحل «مهاب»، الفارس إيملين ريفولت، وسجل فوزاً بارعاً على «كونترات دو غزال» بقيادة ألكساندر غافلان، في السباق الذي ضم 12 خيلاً، وبلغت جائزته المالية 15 ألف يورو، برعاية مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.