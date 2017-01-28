7 ملايين سوري بالداخل يعانون الأمن الغذائي بينهم مليونان يواجهون الخطر

عواصم (وكالات)

حذر أمير محمود عبد الله، نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة العالمي للأغذية، من أن 7 ملايين سوري بالداخل يعانون انعدام الأمن الغذائي، بعد مرور نحو 6 أعوام على النزاع الدامي.

وأضاف عبد الله، أن مليوني شخص معرضون للخطر، مطالباً جميع الفرقاء بالسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين بشكل مستمر. وأبلغ المسؤول الأممي مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، بتزايد الأزمة الإنسانية في سوريا لمستوى غير مسبوق، وذلك في ظل تزايد المصاعب التي تواجه السكان في المناطق المحاصرة.

وذكر عبدالله أعضاء المجلس بما حذرت منه المديرة التنفيذية للبرنامج إرثرين كازين العام الماضي من أن السكان يعانون اليأس وسوء التغذية والمجاعة والموت، مؤكدا أنه رغم بعض بوادر التفاؤل، إلا أن الوضع مازال مقلقاً للغاية.

في الأثناء، أعلن برنامج الأغذية نفسه، تكثيف عملياته الإنسانية، لاسيما المساعدات الغذائية «المنقذة للحياة» لنازحي حلب الشرقية، بعد سيطرة جيش النظامي عليها مؤخراً.