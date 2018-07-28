11500 دولار لمن يعثر على قاتل دولفين



تاريخ النشر: الأحد 29 يوليو 2018 واشنطن (أ ف ب) خصصت السلطات الأميركية مبلغ 11 ألفاً و500 دولار لمن يعثر على شخص قتل أنثى دولفين وهي حامل، بحسب ما أعلن قسم دراسات الصيد في الوكالة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا)، وقالت الوكالة في بيان، إن أجهزة التحقيق تعمل على تحديد هوية الفاعل، وإن مؤسسات عدّة متخصصة في حماية الحيوانات البحرية اشتركت في حشد هذه المكافأة. يأتي ذلك بعدما عُثر في الثلاثين من أبريل على أنثى الدلفين قتيلة في أحد شواطئ ولاية ميسيسيبي، وتبًيّن أن رصاصة اخترقت رئتيها، وأدى ذلك أيضا إلى موت الجنين الذي في بطنها. وقالت الوكالة الأميركية، إن العنف تجاه الدلافين ازداد في السنوات الأخيرة في خليج المكسيك، وأودى بحياة 24 دولفينا منذ العام 2002. وذكرّت الوكالة أن مضايقة الدلافين أو قتلها وكذلك إطعامها، ممارسات ممنوعة بموجب القوانين، وتصل العقوبة فيها إلى السجن عاما واحدا وغرامة قدرها 100 ألف دولار.