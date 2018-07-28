«فيسبوك» تعلِّق حساباً يثير الكراهية

نيويورك (رويترز)

علقت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة «فيسبوك»، الحساب الشخصي لمذيع أميركي يؤمن بنظرية المؤامرة ويروج لها، مضيفة أن الخطوة ترجع إلى خطابه الذي ينطوي على تنمر ويثير الكراهية.

وأشارت إدارة «فيسبوك» إلى أنها أوشكت كذلك على شطب الصفحات المتعلقة بالمذيع أليكس جونز وبموقعه الإلكتروني «إنفو وورز» من على الشبكة، وأوضحت أنها حجبت الحساب لمدة 30 يوماً بعد أن قام بتحميل أربعة مقاطع فيديو مخالفة لمعايير الموقع على صفحات ذات صلة به وبموقعه «إنفو وورز».

وأضافت في بيان أن مقاطع الفيديو حُذفت، وأنها اقتربت من حجب صفحة موقع (إنفو وورز) والصفحات ذات الصلة بجونز نظراً لانتهاكات لمعايير «فيسبوك» في الآونة الأخيرة.

وقالت «فيسبوك»: «معايير مجتمعنا تنص بوضوح على أننا نحظر المحتوى الذي يشجع على الإيذاء الجسدي (التنمر) أو يهاجم أي شخص بسبب انتمائه..نحذف المحتوى الذي ينتهك معاييرنا بمجرد علمنا به».