«فيسبوك» تعلِّق حساباً يثير الكراهية

نيويورك (رويترز)
علقت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة «فيسبوك»، الحساب الشخصي لمذيع أميركي يؤمن بنظرية المؤامرة ويروج لها، مضيفة أن الخطوة ترجع إلى خطابه الذي ينطوي على تنمر ويثير الكراهية.
وأشارت إدارة «فيسبوك» إلى أنها أوشكت كذلك على شطب الصفحات المتعلقة بالمذيع أليكس جونز وبموقعه الإلكتروني «إنفو وورز» من على الشبكة، وأوضحت أنها حجبت الحساب لمدة 30 يوماً بعد أن قام بتحميل أربعة مقاطع فيديو مخالفة لمعايير الموقع على صفحات ذات صلة به وبموقعه «إنفو وورز».
|
|
وقالت «فيسبوك»: «معايير مجتمعنا تنص بوضوح على أننا نحظر المحتوى الذي يشجع على الإيذاء الجسدي (التنمر) أو يهاجم أي شخص بسبب انتمائه..نحذف المحتوى الذي ينتهك معاييرنا بمجرد علمنا به».