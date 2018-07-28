بعد اكتشاف المياه... ياباني يفكر في الحياة على المريخ

طوكيو (أ ف ب)

عاد الرائد الياباني نورويشيغ كاناي إلى الأرض، مؤخراً، بعدما أمضى شهوراً في محطّة الفضاء الدولية، لكن تفكيره ما زال في الفضاء، وخصوصاً منذ الإعلان عن اكتشاف بحيرة تحت سطح المريخ، في ما يعزّز الأمل بالعثور على شكل ما من أشكال الحياة على الكوكب الأحمر.

وقال رائد الفضاء الياباني البالغ من العمر 41 عاماً «لقد أثار الاكتشاف الأخير حماستي».

وكان فريق دولي من علماء الفضاء أعلن الأربعاء اكتشاف أكبر كمية من المياه السائلة يعثر عليها حتى الآن على سطح المريخ، وهو اكتشاف ذو أهمية كبيرة جداً في سياق البحث عن أثر للحياة هناك، سواء في الماضي الغابر أو في الحاضر.

وقال كاناي الذي عاد للتوّ من مهمة استغرقت 168 يوماً في محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض «أعتقد أن هناك شكلاً من أشكال الحياة في مكان ما».

وأضاف «في الكون الرحيب، كلّ شيء ممكن»، وكانت رحلة كاناي إلى الفضاء في ديسمبر الماضي هي الأولى له، وهو طبيب سبق أن عمل في القوات البحرية اليابانية، وهو بذلك سار على خطى رواد آخرين حظوا بشهرة إعلامية كبيرة، من خلال تغريداته على تويتر، وأثناء إقامته في الفضاء، وبسبب انعدام الجاذبية، زاد طوله ثلاثة سنتيمترات، وهو أمر عاديّ في الفضاء، لكن الرواد يعودون إلى طولهم الأساسي بعد عودتهم إلى الأرض، وقال «من المثير للاهتمام أن أرى كم سيتطلب الأمر لأعود إلى طولي الطبيعي»، وهو ما زال حتى الآن أطول بسنتيمتر واحد مما كان قبل الرحلة.وعاش رائد الفضاء هذا طفولة «محافظة» وكان فتى «حذراً» وليس مغامراً، كما يقول.