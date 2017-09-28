«باركر» يعزز موقعه في صدار «أبوظبي المفتوحة»

أبوظبي (الاتحاد)

عزز الجنوب الأفريقي كيلي باركر موقعه في صدارة الترتيب، في ختام الجولة الثانية لبطولة جولف سيتيزن أبوظبي المفتوحة، التي تقام في نادي ياس لينكس للجولف وتعد البطولة رقم 12 في الموسم السابع لجولة الجولف في دول مينا، المبادرة الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف والمعتمدة والمانحة لنقاط التصنيف الدولي.

ورفع اللاعب الصاعد 19 عاما، رصيده إلى 10 ضربات تحت المعدل، بعدما سجل 68 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، وسجل 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الأولى.

وابتعد باركز بفارق 4 ضربات عن أقرب مطارديه الإنجليزي تود كليمنتس، الذي حقق ضربتين تحت المعدل في الجولة الثانية، ليصبح رصيده 6 ضربات تحت المعدل، وأبقى آماله قائمة إحراز أول ألقابه في الجولة الموسم الحالي، فيما ضمن لحد كبير صدارة ترتيب اللاعبين الهواة.

وتساوى 3 لاعبين بالمركز الثالث برصيد 5 ضربات تحت المعدل، هم الجنوب أفريقي تايلر هوجارتي الذي حقق ضربتين تحت المعدل في الجولة الثانية، والإنجليزي جايمي إلسون الذي حقق 3 ضربات تحت المعدل في نفس الجولة، والويلزي توبي هانت الذي حقق 3 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية.

ونجح لاعبنا خالد يوسف بالتأهل للجولة النهائية بعدما سجل 74 ضربة في الجولة الثانية بواقع ضربتين تحت المعدل.