منغوليا تحرر معلماً تركياً مختطفاً

اولان باتور (رويترز)

تمكنت السلطات المنغولية من تحرير معلم تركي إثر خطفه من أمام منزله في عاصمة منغوليا اولان باتور، ونقله إلى مطار المدينة، بعدما تم إجبار طائرة يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو التركي، على الهبوط مؤقتاً، وفقا لما ذكره الإعلام المحلي ومنشور على موقع تواصل اجتماعي كتبه المعلم.

ومنعت سلطات منغوليا الطائرة من الإقلاع أمس الأول بعد خطف الرجل المرتبط بجماعة فتح الله جولن التي تعتبرها أنقرة «إرهابية»، وتلاحق أنصارها المفترضين عبر العالم، وشكر المعلم ويدعى فيصل أقطاي، والذي اختطف من أمام شقته صباح الجمعة حسبما ذكر أصدقاؤه وأسرته الذين نشروا تفاصيل الخطف على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المنغولية على الدعم الذي قدمته له أمس، فيما اتهم أقارب وأصدقاء أقطاي، السلطات التركية بالضلوع في خطفه، وأفاد بيان لوزارة خارجية منغوليا، أن السفارة التركية والسفير نفيا أي صلة لأنقرة بالأمر.