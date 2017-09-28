جلفار: التأهل للمونديال.. هدفنا في «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)

ترشح محمد عبدالكريم جلفار، رئيس اتحاد اليد، لعضوية الاتحاد الآسيوي للعبة في الانتخابات التي ستجرى في الجمعية العمومية بتركيا خلال الفترة في 10-13 نوفمبر المقبل، كما تم ترشيح المحاضر الدولي صالح عاشور لرئاسة لجنة القوانين والحكام، وأيضاً محمد شريف للجنة التحكيم وعبدالله الكعبي للمسابقات، وناصر الحمادي للتسويق والعلاقات العامة، وأنيسة الشدادي للجنة النسائية.

وأكد جلفار أن الترشح للمناصب القارية يأتي بهدف وضع كرة اليد الإماراتية على المكان الصحيح في الخريطة الآسيوية، ما يصب في خدمة اللعبة، خاصة أنه في حال الوجود، سواء في اللجان أو مجلس الإدارة، سيكون هناك تواصل بين الكرة الإماراتية والآسيوية.

وأضاف: التركيز حالياً ينصب في اتجاه المنتخب الأول الذي سيخوض غمار البطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم بكوريا الجنوبية يناير 2018، والتي نطمح فيها بالوصول للمونديال للمرة الثانية في تاريخ اللعبة، وحظوظنا قائمة وما نفعله من تنظيم المسابقات للرجال هدفه خدمة برنامج إعداد المنتخب، وقد بدأنا الموسم بالدوري على غير العادة من أجل لعب كأس الاتحاد خلال فترة التوقف الطويلة التي سيستعد فيها المنتخب للبطولة، وهناك معسكر خارجي خلال ديسمبر المقبل ومحاولات للمشاركة في بطولة دولية قبل التوجه إلى كوريا الجنوبية.

ونوه إلى أن تجمعات المنتخب مستمرة كل 3 جولات من الدوري بجانب أن المعسكر الذي أقامه المنتخب في مقدونيا ولعب هناك 4 مباريات، وقال: بشكل عام ننفذ خطة المدرب صالح بوشكريو الذي يعد من أفضل المدربين، ونطمح أن يقود لاعبينا للمونديال، وهو ما نهدف إليه.