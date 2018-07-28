واشنطن (رويترز)

أفاد البيت الأبيض في بيان أمس، أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أجرى مباحثات في واشنطن مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي امس الأول، وأشاد «بجهود الإصلاح التاريخية» التي قام بها الأخير منذ توليه السلطة في أبريل الماضي.

وقال البيان إن بنس أشار إلى جهود أبي في «تحسين احترام حقوق الإنسان وإصلاح بيئة الأعمال وتحقيق السلام مع إريتريا» مضيفاً «شدد الزعيمان على قيم بلادهما المشتركة والتزامهما ببناء شراكة أقوى في المستقبل». ومنذ أن تولى أبي السلطة، بدأت إثيوبيا إصلاحات شملت الإفراج عن سجناء سياسيين، وتخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد، وصنع السلام مع إريتريا المجاورة بعد عقدين من العداء.