تخفيض حكم بسجن أردنية «داعشية» إلى نصف المدة

جمال إبراهيم (عمّان)

خفضت محكمة أمن الدولة الأردنية بعمّان أمس حكما على امرأة أدينت بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي من ثلاث سنوات إلى سنة ونصف السنة، وذلك لأخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية. ومثلت المتهمة أمام المحكمة مرتدية ملابس مركز إصلاح وتأهيل النساء باللون الأزرق لتذرف الدموع فرحاًُ فور تخفيض الحكم عليها. ووفق لائحة الاتهام فإن الفتاة الموقوفة منذ فبراير الماضي ترتبط بعلاقة مع مدرستها السابقة الموقوفة أيضاً، وهي من مؤيدات تنظيم «داعش»، وكانت تتواصل معها ومع أخريات مؤيدات للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً من خلال تطبيق «واتس آب» ضمن صفحة أطلق عليها اسم «الأخوات في الله» تتابع أخبار وإصدارات وأشرطة هذا التنظيم.

وبحسب اللائحة، قامت الفتاة بنشر أناشيد تمجد التنظيم من خلال تلك المجموعة. وكانت دائرة المخابرات العامة قد أوقفت المتهمة بتهمة الترويج لداعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي « فيسبوك» بنشر صور وفيديوهات على صفحتها، ونشر إصدارات التنظيم وما يتعلق به من أخبار لأصدقائها البالغ عددهم 300 صديق على الصفحة التي تمتلكها منذ بداية عام 2016. وفي الإجمال يبلغ عدد الأردنيات اللواتي يحاكمن في قضايا تتعلق بالترويج لتنظيم داعش أربع سيدات.