بوتفليقة يدعو ميركل لزيارة الجزائر

الجزائر (د ب ا)

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، لزيارة بلاده، من أجل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الجزائري-الألماني.

وقال بوتفليقة، في برقية تهنئة بعث بها إلى ميركل، إثر فوز حزبها في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد «قصد الوصول معاً إلى الآفاق الواعدة للصداقة والتعاون الجزائري الألماني والعمل معك على مواصلة الحوار المثمر الذي اعتمدتاه، يسرني أيما سرور أن أدعوك للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر في موعد سنتفق عليه عبر القناة الدبلوماسية».

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في آخر لحظة عن إرجاء الزيارة التي كان يفترض أن تقوم بها ميركل إلى الجزائر يومي 29 و21 فبراير الماضي، إثر وعكة صحية ألمت بالرئيس بوتفليقة، بعد إصابته بالتهاب حاد بالشعب الهوائية.

من جهة أخرى، اعتبر بوتفليقة، فوز الحزب الديمقراطي المسيحي في الانتخابات التشريعية الألمانية، بأنه «اعتراف مستحق» من الشعب الألماني بالجهود التي بذلتها ميركل، والنتائج الجديرة بالثناء التي حققتها من أجل تنمية بلدها وتألقه في العالم.