اعتقال عناصر تكفيرية في 3 محافظات تونسية

(تونس، الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن جهود وحداتها الأمنية تتواصل بكل حزم، لإيقاف العناصر التكفيرية في مختلف جهات البلاد، مؤكدة القبض على عدد من العناصر في محافظات المهدية ونابل وأريانة. وقال البيان، إن وحدات الحرس الوطني أوقفت عنصراً تكفيرياً يبلغ من العمر 24 عاماً في محافظة المهدية، والذي أقر بتبنيه الفكر التكفيري وتعمده تنزيل مقاطع مصورة وصور عبر صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يشيد فيها بتنظيم (داعش) الإرهابي ويمجد الإرهاب ويحرض عليه.

وأضاف ذات البيان أن القوات الأمنية بمدينة قرمبالية، بمحافظة نابل، ألقت القبض على عنصر تكفيري عمره 33 عامًا، قام بتنزيل تدوينات بحسابه تمجد تنظيم «داعش» وتتبنى أفكاره. كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في محافظة أريانة، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 25 عاماً وقاطن بالجهة اعترف خلال التحرّيات معه بتبنيه الفكر التكفيري. وأشارت الداخلية إلى أن النيابة العامة أذنت باحتجاز الموقوفين ومباشرة التحقيقات في شأنهم وتوجيه تهم الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي.