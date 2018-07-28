الاحتلال يقتحم قرية كوبر ويسرق أموال الفلسطينيين

عبدالرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، رام الله ،غزة)

استشهد، أمس، الفتى مؤمن الهمص (17 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في مسبرات العودة على حدود غزة، أول أمس الجمعة، يرفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى ثلاثة، وأفادت مصادر طبية بأن الفتى الهمص كان قد أصيب برصاص متفجر في الصدر والبطن نقل على أثرها للمشفى الأوروبي، حيث أعلن استشهاده، أمس.

وكان المواطن غازي أبو مصطفى (45 عاماً) قد استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وكذلك الطفل أمجد السطري (12عاماً) جراء إصابته برصاصة في الرأس شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.وباستشهاد الفتى الهمص يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا على حدود غزة منذ 30 آذار الماضي، إلى 155 شهيداً وأكثر من 17100 إصابة منذ 30 آذار الماضي، وقصفت طائرات إسرائيلية، الليلة قبل الماضية، نقطة رصد تتبع حركة حماس شرق المناطق الشمالية لقطاع غزة، ردا على مزاعم الجيش الإسرائيلي بتعرض قوة له لإطلاق نار. وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنه ​خلال ساعات المساء تم إطلاق نار تجاه قوة للجيش الإسرائيلي بالمناطق الشمالية على حدود قطاع غزة، من دون وقوع أضرار أو إصابات، وأوضح أن طائرة من سلاح الجو قامت باستهداف نقطة مراقبة لحماس شمالي قطاع غزة، ردا على إطلاق النار.

وفجر أمس اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، قرية كوبر شمال مدينة رام الله وشرعت بعمليات مداهمة وتفتيش في منازل المواطنين الفلسطينيين وسرقة الأموال، وقال شهود عيان من القرية إن عشرات الجنود داهموا عدداً من المنازل وقاموا بتفتيشها والتحقيق مع الأهالي وتخريب محتوياتها وسرقوا مبالغ مالية خاصة بالأسر.

ويأتي اقتحام القرية بعد العملية التي نفذها الشهيد طارق محمد دار يوسف «17 عاماً» في مستوطنة «آدم»، أدت لمقتل مستوطن وجرح اثنين آخرين، ومنذ ذلك الحين، تشن قوات الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات متتالية للقرية والمنازل وسط إغلاقات بين الحين والآخر وتحفير الشوارع ومنع الأهالي من التنقل في بعض الأحيان، واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق منزل والد الشهيد وأخذت مقاساته من الداخل وهددت بهدمه.