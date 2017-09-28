ترحيب واسع بقرار السماح للسعوديات بقيادة السيارات

عمار يوسف ، وكالات (الرياض، عواصم)

حظي القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الليلة قبل الماضية، بشأن السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات، بترحيب واسع داخل المملكة وخارجها. وأشادت جامعة الدول العربية أمس بالقرار على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ووصفته بالخطوة الإيجابية التي طال انتظارها. ونشرت الجامعة العربية عبر حسابها على الموقع «مبارك للسعودية هذه الخطوة الصحيحة والإيجابية التي طال انتظارها».

ورحب الرئيس الأميركي بالقرار السعودي، معتبراً إياه «خطوة إيجابية». وقال البيت الأبيض في بيان: «إن الرئيس دونالد ترامب يثني على قرار المملكة العربية السعودية بتأكيد حق المرأة بالقيادة في المملكة». وأضاف: «هذه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق النساء والفرص المتاحة أمامهن في المملكة العربية السعودية». وتابع: «سنواصل دعم المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد، من خلال إصلاحات مماثلة، وتنفيذ رؤية السعودية 2030».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت: «نرحب بذلك بالتأكيد، هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. وهنأت ابنة الرئيس الأميركي وأحد أعضاء فريقه الرئاسي، إيفانكا ترامب، السعوديات بالقرار. وقالت خلال تغرادات على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «اليوم كان يوماً تاريخياً للنساء في السعودية، بعد صدور مرسوم يرفع الحظر على قيادة المرأة»، وأضافت «إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح». وكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أرحب بقرار المملكة العربية السعودية برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، إنها خطوة على الطريق الصحيح».

ورحبت بريطانيا بدوها بالقرار، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان مقتضب: «إن تمكين النساء في أنحاء العالم ليس مجرد قضية لدي اهتمام بالغ بها بل إنه كذلك عامل أساسي في التنمية الاقتصادية للأمم». وأضافت: «إن بلادها ستواصل العمل بشراكة وثيقة مع السعودية والتعاون معها لتحقيق برنامجها الطموح للإصلاح، وتحقيق رؤية 2030».