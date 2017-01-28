«الهلال» تواصل مبادراتها تجاه ذوي الإعاقة في حضرموت

حضرموت (وام)
تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مبادراتها الإنسانية غير المسبوقة تجاه فئة ذوي الإعاقة من الشعب اليمني الشقيق، الشريحة الأضعف في المجتمع التي لم تغفلها الأيادي البيضاء لدولة الإمارات، وذلك في إطار حرصها على مساندة جميع فئات وشرائح المجتمع اليمني المحتاجة للتخفيف عنهم حدة المعاناة بسبب الحرب التي سببها الانقلابيون من مليشيا الحوثي والمخلوع.
وزار فريق هيئة الهلال الأحمر في اليمن أمس، مركز الأمل المنشود لأطفال التوحد بمدنية سيئون لتقديم المساعدات الإنسانية من أدوية وبطانيات وملابس ومواد غذائية للتخفيف عنهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن.
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من جانبه عبر المهندس عبدالله القفيل رئيس جمعية رعاية وتأهيل حالات التوحد بوادي حضرموت والصحراء عن سعادته الكبيرة بهذه المساعدات الإنسانية التي غمرت الأطفال، وأسرهم ومعلمات المركز مؤكداً أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لها السبق كأول منظمة إنسانية تصل لهذا المركز لرعاية وتأهيل أطفال التوحد بوادي حضرموت وتقدم المساعدات لهم وأسرهم.
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جدير بالذكر أن قوافل المساعدات الإماراتية عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لا تزال تتدفق على محافظة حضرموت، ساحلًا ووادياً، وتتميز بالتنوع لتلبية جميع الاحتياجات العاجلة والأساسية وتضم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأغطية والملابس والأدوية.