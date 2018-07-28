نتنياهو: تسوية قريبة بشأن غزة

القدس المحتلة(الاتحاد)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موجها حديثه لوزراء «الكابينت» بأن «هناك تسوية قريبة بشأن قطاع غزة». وبحسب ما كشفت عنه القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، ليلة الجمعة، فإن نتنياهو أبلغ وزراء «الكابينت»، خلال الاجتماعات المغلقة، «بأن إسرائيل ستتوصل قريبا لتسوية خاصة بقطاع غزة».

وذكرت القناة الإسرائيلية، أن هناك ضغوطات مصرية ودولية كبيرة على إسرائيل وحماس، من أجل التوصل لتسوية وحلول لمشاكل وأزمات قطاع غزة، ونقلت عن أحد أعضاء «الكابينت» الإسرائيلي قوله: «هناك موافقة مبدئية إسرائيلية لأي اتفاقية مدنية وإنسانية بشأن قطاع غزة». وأضاف: «لكن ذلك يجب أن يكون تحت إدارة السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، وبشرط وقف العنف من قبل حماس، ولا نريد أن يتم خداعنا»، إلى ذلك كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، نقلا عن عن مصادر في حزب (إسرائيل بيتنا) الذي يتزعمه ليبرمان، أن هناك خلافات بين المستويين السياسي والعسكري بشأن كيفية التعاطي مع غزة، مشيرةً إلى أن هذه الخلافات كانت بين ليبرمان ونتنياهو. بدوره، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تلك الأنباء وقال إنها زائفة، مؤكدا أنه لم تكن هناك أي خلافات في الرأي وأن القرارات بهذا الخصوص تتخذ بشكل مشترك.