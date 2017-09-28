«شباب الأهلي دبي» يواجه بطل كازاخستان

علي معالي (دبي)

لليوم الثاني على التوالي، يثبت قيس عمر نجم السلة الإماراتية أنه رجل المباراة، بقيادته فريق شباب الأهلي دبي في بطولة الأندية الآسيوية المقامة حاليا في الصين في مدينة جوانزهو، حيث ضرب اللاعب موعدا مع التأهل للدور الثاني للبطولة بفوز قمة في الإثارة على فريق بي ان جي سي الهندي، بفارق نقطة واحدة (72/‏‏ 71).

وهذه النقطة جعلت فريقنا يتأهل للدور الثاني كونه الفوز الوحيد في البطولة حتى الآن، ويلتقي اليوم شباب الأهلي دبي في مباراة مثيرة للغاية مع فريق بي سي بطل كازاخستان متصدر المجموعة الأولى، في حين يحتل شباب الأهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق.

ونجح قيس عمر (25 سنة)، في أن يتواجد في التقرير اليومي الخاص بموقع الاتحاد الآسيوي للعبة لليوم الثاني على التوالي، بعد براعته في المباراة الأخيرة وتسجيله 25 نقطة من أصل 72 سجلها فريقه.

كما قام بعمل 8 مساعدات، و12 متابعة ناجحة، وشارك اللاعب في 39.36 دقيقة من المباراة البالغ زمنها 40 دقيقة، أي أنه خرج من الملعب لبضع ثوان فقط، وظل أساسيا طوال اللقاء، اعتمد عليه المدرب الألماني بيتر شورمز بشكل كبير، والغريب في المباراة الأخيرة ضد الفريق الهندي أن شباب الأهلي دبي كان متقدما في آخر دقيقتين بفارق 10 نقاط، ولكن تأزمت الأمور في الثواني الأخيرة حتى استطاع قيس عمر حسم التأهل بفارق النقطة.