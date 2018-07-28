«لوفيجارو» تشيد بجهود حفتر في دحر الإرهاب

باريس(وكالات)

أشادت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، في تقرير نشرته، أمس الأول ، بجهود القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، قائلة «إن المشير حفتر، رجل ليبيا القوي، حقق انتصارات عظيمة بالقضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة». وأشار التقرير إلى أنه بعد شهرين من القتال استطاع حفتر السيطرة على درنة واستعادتها من التنظيمات الإرهابية، التي كانت تسيطر عليها منذ 2011.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن «قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر استطاعت أيضاً تطهير المنطقة من المتطرفين والمافيا واستعادة عدة مواقع في منطقة الهلال النفطي من أيدي الإرهابي إبراهيم الجضران الذي حاول الاستيلاء على مينائي راس لانوف والسدرة، في منصف يونيو الماضي». وتابعت:« لولا جهود حفتر لتكبدت ليبيا خسائر تقدر بنحو 900 مليون دولار، وفقاً لتقديرات المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة».