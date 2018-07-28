«ذا تايمز»: سيف القذافي يعتزم الترشح للرئاسة

لندن (وكالات)

قالت جريدة «ذا تايمز» البريطانية، أمس إنّ جهودا لإدماج عائلة القذافي في الحياة السياسية، شملت مطالب للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في مذكرة اعتقال نجل القذافي سيف الإسلام الذي من المقرر أن تصدر المحكمة الدولية حكمها بحقه في 28 من سبتمبر المقبل. ونقلت الجريدة عن المفاوض الفرنسي المستقبل، جان إيف أوليفييه، المشارك في جهود السلام الليبية، وهو رئيس مؤسسة «برازافيل»، أن «سيف الإسلام يمرر بعض الرسائل، وهو يريد خوض الانتخابات، ومقتنع من أنه إذا ترشح، سيفوز».

وذكرت أن «الجهود غير المعلنة لإحلال السلام في ليبيا وإقناع الأطراف المتنافسة بالجلوس إلى مائدة الحوار تضمنت تنازلات ومبادرات عدة، بعضها هدف إلى زيادة الوعي بأن إحلال السلام غير ممكن دون دمج الموالين للقذافي في العملية السياسية»، لافتة إلى أن حوالي 500 ألف من الموالين للقذافي يعيشون خارج ليبيا، ولا يمكننا تجاهل هؤلاء، وفق تعبير الجريدة.