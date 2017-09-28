المعارضة السورية تحمل روسيا مسؤولية التصعيد في ريف حلب



تاريخ النشر: الخميس 28 سبتمبر 2017 حلب (د ب أ) حمّل مجلس محافظة حلب الحرة روسيا مسؤولية التصعيد في شمال سورية وتحولها من طرف ضامن إلى طرف قاتل. وقال المجلس، في بيان له أمس «في ظل الصمت الدولي غير المبرر، يواصل الاحتلال الروسي وذيله في دمشق حملاته الشرسة من الأرض والبحر والجو والتي تطال ريف حلب الغربي والجنوبي وغيرها من المحافظات، مستهدفاً البنى التحتية والمشافي ومدارس الأطفال بذريعة محاربة الإرهاب». وأضاف المجلس أن «الضامن الروسي غير آبهٍ بالقرارات والقوانين الدولية، وأن مفهومهم لمحاربة الإرهاب هو قتلهم للأطفال والنساء، حيث إن تلك الهجمات جاءت بعد اتفاق أستانة الأخير الذي جعل من الطرف الروسي ضامناً لخفض التوتر في بعض المناطق المذكورة».