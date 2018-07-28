وزيرة تونسية: نعمل لإلحاق الفتيات بالخدمة العسكرية

ساسي جبيل (تونس)
قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ في تونس، نزيهة العبيدي، إنّ الوزارة تعمل على تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وإن ذلك سينسحب على الخدمة العسكرية، وأشارت العبيدي، أمس في تصريح إعلامي، إلى أنّه يتم العمل على تهيئة البنى التحتية والأساسية للدفع في اتّجاه التحاق الفتيات بالخدمة العسكرية تدريجياً.
واعتبرت الوزيرة أنه سيكون للنسبة التي حصلت عليها النساء في الانتخابات البلدية، انعكاس على مشاركتها في صنع القرار وتنفيذ سياسات الدولة مستقبلاً، مذكّرة بأن قانون الانتخابات دعا إلى التناصف العمودي والأفقي.
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