روسيا تعلن قتل قادة في «جبهة النصرة» بسوريا

موسكو (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، قتل 37 عن عناصر هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقاً»، هم 5 قادة و32 مقاتلا، في غارة على محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. وأفادت وزارة الدفاع في بيان «على إثر ضربة، تمت تصفية 5 قياديين في تحرير الشام وقتل معهم 32 مقاتلا آخرون» مشيرة إلى أن الغارة وقعت فيما كان القادة يعقدون اجتماعا في جنوب إدلب. وتابع البيان أن الضربة أدت كذلك إلى تدمير 6 آليات مدرعة وذخائر ومتفجرات. ولم تحدد وزارة الدفاع تاريخ هذه الغارة الجوية لكن الجيش الروسي أعلن أمس الأول أن قاذفات «تو-95» أقلعت من مطار «إنغلز» بجنوب روسيا قصفت في وقت سابق خلال النهار أهدافا لتنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» في دير الزور وإدلب.

وأوضح البيان أن الغارة نفذت بعد هجوم استهدف عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في 18 سبتمبر في محافظة حماة المجاورة لإدلب، ولم تسفر عن مقتل أي جندي.