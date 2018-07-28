رئيس الصومال يبدأ زيارة لإريتريا لتطبيع العلاقات

أديس أبابا(أ ف ب)

وصل الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد أمس، إلى أسمرة «في زيارة رسمية لإريتريا تستمر ثلاثة أيام» وسط توتر في العلاقات بين البلدين منذ أعوام عدة، وفق ما أفاد وزير الإعلام الإريتري، الذي نشر على تويتر صوراً للرئيس الصومالي يصافح نظيره الإريتري أسايس أفورقي الذي كان في استقباله في المطار.

ويرافق الرئيس الصومالي وزراء الإعلام والثقافة والسياحة والنقل والإعمار ووزير الدولة للشؤون الخارجية، وفق وزير الإعلام الإريتري الذي لفت إلى أن الرئيسين أجريا محادثات على أن يزور محمد «مناطق تشهد تنمية» خلال زيارته.

وغرد عبد النور محمد مدير الإعلام في الرئاسة الصومالية أن «الصومال مستعدة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع إريتريا. إن التعاون الإقليمي هو مفتاح التقدم في القرن الإفريقي»، وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب اتهام أسمرة بدعم حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بالقاعدة والتي تسعى إلى إسقاط الحكومة الصومالية، وبسبب هذه الاتهامات، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على إريتريا منذ 2009 تشمل تجميد أصول ومنع مسؤولين سياسيين وعسكريين من السفر إضافة إلى حظر على الأسلحة.

لكن أسمرة نفت هذه الاتهامات على الدوام وأظهرت التقارير الأخيرة لخبراء أمميين أن لا دليل عليها، وتأتي زيارة الرئيس الصومالي بعد تقارب بين إريتريا وإثيوبيا تجلى في توقيع إعلان مشترك في التاسع من يوليو أنهى نحو عقدين من حال الحرب بين البلدين منذ نزاعهما الأخير بين 1998 و2000.

وكانت الصومال حليفة لإريتريا عبر نشر قوات للتصدي لمتمردي حركة الشباب الإرهابية، وطلبت إثيوبيا رسمياً من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن إريتريا ولمح الأمين العام انطونيو غوتيريش إلى أن هذه العقوبات قد لا تكون مبررة بعد اليوم.