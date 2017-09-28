قبول عضوية فلسطين في منظمة «إنتربول»

علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين، وكالات (رام الله، عواصم)

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول» أمس، قبول عضوية دولة فلسطين خلال تصويت بالجمعية العامة للمنظمة في بكين. ووافقت قيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول»، الاثنين الماضي، على تلبية طلب فلسطين للانضمام إلى عضويتها. وحصلت فلسطين على عضوية «الإنتربول» بتصويت 77 دولة من الأعضاء وعددهم 190 دولة.

ورحب رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، بنتائج التصويت، وقبول عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وأكد أن التصويت الساحق لدعم عضوية فلسطين هو «انعكاس للثقة في قدرات فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة». وأشار إلى أن «هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الإنتربول الذين دافعوا عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية، حيث رفضوا بشكل واضح محاولات التلاعب والتسلط السياسي»، وقال: «اليوم، تغلبت الحقائق، والمبادئ على جميع الاعتبارات الأخرى». ويأتي قرار المنظمة الدولية تجاوزا للضغوط الإسرائيلية والأميركية، التي حالت دون الموافقة على الطلب الفلسطيني خلال اجتماع «الإنتربول»، الذي عقد في عام 2016. وتتخوف إسرائيل بشكل كبير من انضمام فلسطين للمنظمة، لأن ذلك يعني أنه سيسمح لها بإصدار أوامر اعتقال لضباط وسياسيين إسرائيليين، وتلقي معلومات حساسة عن «مكافحة الإرهاب».

وفي نوفمبر من العام 2016، علقت «الإنتربول» طلب فلسطين الانضمام إلى عضويتها، بعد أن صوت لصالح انضمامها 56 عضوا، فيما صوت 62 عضوًا بلا، وامتنع 37 آخرون عن التصويت. وتعتبر «الإنتربول» أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في 1923، وتضم عناصر تابعين لـ190 دولة، وتتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها.

ورحبت جامعة الدول العربية أمس، بقبول عضوية فلسطين في «الإنتربول»، مؤكدة أنها خطوة تمثل انتصارا ونجاحا للنضال الفلسطيني والعمل العربي المشترك. وقال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريح له، إن «القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية يعبر عن إرادة دول العالم بأغلبيتها الساحقة في التمسك بمبادئ المنظمة الدولية للشرطة ذاتها بالمقام الأول كما يعبر عن جدارة استحقاق دولة فلسطين لنيل هذه العضوية وفق تلك المبادئ التي تسعى الإنتربول لتحقيقها بما يعزز من الأمن والاستقرار.

وهنأ الأمين العام المساعد الشعب الفلسطيني على هذا الإنجاز الجديد الذي تحققه القيادة الفلسطينية في إطار سعيها المستمر للانضمام للمنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية بما يشمل عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة بدعم وتنسيق مع الدول العربية والدول الداعمة لعدالة القضية الفلسطينية. وأوضح السفير أبو علي أن هذا الإنجاز يؤكد حقيقة قدرة المؤسسات الفلسطينية بما فيها الأمنية والشرطية وكفاءتها وفق المعايير الدولية وجاهزيتها للقيام بواجباتها والوفاء بمسؤولياتها والانخراط بمنظومة الأمن الدولي في مكافحة الجريمة.

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله (الاتحاد، وكالات)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس عددا من الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية وواصلت فرض إغلاق بلدة «بيت سوريك» شمال غريي القدس وفرضت حصارا محكما عليها في أعقاب العملية التي نفذها فلسطيني من سكان البلدة في مستوطنة «هار ادار» أمس الأول وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين. وأصيب شاب برصاص قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم الدهيشة. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات خاصة إسرائيلية بسيارات مدنية تسللت إلى المخيم لاعتقال شاب واندلعت مواجهات مع الشبان أسفرت عن إصابة شاب برصاصة في القدم نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج ووصفت جراحه بالمتوسطة. وأفادت مصادر محلية أن القوات الخاصة الإسرائيلية لم تعثر على الشاب المطلوب واعتقلت والده وابن عمه.. وخلال عملية الاقتحام داهمت قوات الاحتلال مكتبة في المخيم وأغلقتها للمرة الثالثة. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين وبلدة يعبد وصورت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين.