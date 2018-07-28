تونس تبحث مع أميركا تسريع حل توافقي وشامل للأزمة الليبية

واشنطن ، تونس الجزائر (الاتحاد ، وكالات)

بحث وزير الشؤون الخارجية، التونسي، خميس الجهيناوي مع نظيره الأميركي مايكل بومبيو، سبل الإسراع بإيجاد حل توافقي وشامل للأزمة الليبية، وأكدت الخارجية التونسية، في بيان أمس، :«انه ولدى التطرق إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، أطلع الجهيناوي، نظيره الأميركي على نتائج الزيارات التي أداهما إلى كل من طرابلس وطبرق وبنغازي خلال شهري يونيو ويوليو 2018، في إطار مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والجهود المبذولة لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل العام الحالي، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع 29 مايو في باريس، وأكد الوزيران في هذا الصدد على أهمية استقرار الأوضاع في ليبيا ودعم جهود الأمم المتحدة للإسراع بإيجاد حل توافقي وشامل للأزمة الليبية.

كما تم التطرق إلى واقع العلاقات التونسية الأميركية بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع في ليبيا، ونوه وزير الخارجية خلال اللقاء بالتطور المطرد لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين وبالدعم الأمريكي المتواصل لتونس، مؤكدا الأهمية الخاصة التي توليها تونس للارتقاء بهذه العلاقات وإثرائها بما يخدم مصلحة الشعبين.

وقدم الجهيناوي لنظيره الأمريكي شرحاً وافياً عن الوضع في تونس والإصلاحات التي أقرتها الحكومة بهدف دفع نسق النمو وتحسين مناخ الاستثمار، داعيا رجال الأعمال والشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الحوافز والتشجيعات والمزايا التفاضلية التي توفرها مجلة الاستثمار الجديدة.

من جهته، أشاد وزير الخارجية الأميركي بما حققته تونس من تقدم على الصعيد السياسي وبالجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لدحر الإرهاب، منوها بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب، وجدد في هذا السياق التزام بلاده بدعم مختلف أطر الشراكة المتميزة مع تونس ومواصلة التنسيق والتشاور بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك.