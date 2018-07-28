السيسي يرقي وزير الدفاع لرتبة فريق أول

القاهرة (وكلات)

رقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المعين حديثاً محمد أحمد زكي لرتبة فريق أول من رتبة فريق. وأعلن السيسي ترقية زكي على الهواء مباشرة في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الوطني السادس للشباب الذي افتتح في جامعة القاهرة، وتستمر أعماله يومين.

وبدأ السيسي كلمته في المؤتمر الوطني السادس للشباب بتوجيه «التحية والتقدير» إلى الشعب المصري لأنه «البطل الحقيقي»، حسب وصفه.. وأشاد السيسي بدور القوات المسلحة المصرية في البلاد، قائلاً إن هناك علاقة خاصة «بينها وبين شعبها، ودائماً تكون موجودة في الموقع والموضع الذي يطلبه الشعب المصري ويتمناه منها، وكان مهماً أن نؤكد ونحن هنا في أعرق معهد علمي وتعليمي في مصر، وفي هذا المؤتمر، نشهد من شباب مصر، إعلان ترقي الفريق محمد زكي إلى رتبة فريق أول».

ووقف زكي أمام الحضور ليقلّده شاب وفتاة رتبته الجديدة، ثم توجه إلى تحية السيسي الذي ربت على كتفيه بابتسامة وسط تصفيق الموجودين. وكان زكي قائداً للحرس الجمهوري عندما عُين وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي يوم 14 يونيو في حكومة مصطفى مدبولي. من مواليد عام 1956، وتخرج زكي في الكلية الحربية في السبعينيات من القرن الماضي.