«ستاندرد آند بورز» تبقي النظرة السلبية لتصنيف قطر

الدوحة (وكالات)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية على النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد القطري، وذلك بسبب مواصلة النظام استخدام الأصول المالية والخارجية الضخمة لتخفيف أثر مقاطعة قطر من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين مصر) منذ يونيو 2017. وقالت الوكالة التي أكدت تصنيف قطر عند ‭AA-/‏A-1+‬، إن النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف قطر ترجع بالأساس إلى المخاطر الجيوسياسية والعواقب المحتملة للتوترات الدبلوماسية القائمة على الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وكانت وكالة «موديز» العالمية لخدمات المستثمرين خفضت تصنيف كل من البنك التجاري القطري وبنك الدوحة بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى «CBQ»، وأبقت نظرة مستقبلية سلبية للبنك. كما خفضت «موديز» تقييم الائتمان الأساسي التجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال.