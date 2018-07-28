«السلطة» ترفض تجاوز قطر للدور الإنساني: لا يجوز لأي طرف العمل وسيطاً مع إسرائيل

علاء المشهراوي (غزة)

استنكرت السلطة الفلسطينية مجدداً التدخلات القطرية الأخيرة في قضايا التهدئة والمصالحة، ووصفتها بأنها متناقضة مع ما تدعيه قطر لنفسها من دور إنساني في قطاع غزة، وتعبر عن مواقف غير مفهومة ومسيئة. وقال مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش في تصريح، تعليقاً على تدخلات السفير القطري محمد العمادي بشأن الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل «إن أي حديث لدور أي جهة غير مصر لن يكون مقبولاً».

وأضاف «لا بديل عن مصر في مسألة الحوار الفلسطيني الفلسطيني والمصالحة، وأي جهة يمكن أن تطرح بدائل، لن تجد آذاناً صاغية من الجانب الفلسطيني».

وأوضح الهباش أن السلطة لن تقبل أي إملاءات يمكن أن تنتقص من حقوق الفلسطينيين، أو تؤدي لتكريس واقع الانفصال والانقسام بين غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وأضاف «أن محاولة أي جهة لتسويق فكرة الانفصال أو تمرير كيان ما في قطاع غزة بمعزل عن باقي الأرض الفلسطينية، مشروع مشبوه لا يمكن أن نقبل به». وتابع أن القيادة لا تمتلك شيئاً كاملاً عن «صفقة القرن»، مبينًا أن كل ما وصلها حولها تسريبات وأفكار نسمعها من هنا وهناك.

وقال: «أتحدى إن كانت أي جهة عربية تمتلك أي شيء محدد عن صفقة القرن.. نحن والعرب كلنا في ذات الخندق، وكلنا على ذات الموقف».

ولفت إلى أن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استمعوا خلال جولتهم الأخيرة للسعودية ومصر والأردن إلى ذات الموقف الفلسطيني. وأضاف «أن لا أحد يستطيع أن يجبر العرب على القبول بما ينتقص من حقوقهم التاريخية، خاصة القدس التي هي جوهر من جواهر مكونات العقيدة الإسلامية، التي لا يجب التنازل عنها».

من جهته. أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن تصريحات العمادي بأن حماس وإسرائيل اتفقتا على مواجهة عسكرية منخفضة كلام خطير، محذراً من الوساطة بين الطرفين. وشدد، في تصريح صحفي، على أنه لا يجوز لأي طرف أن يعمل وسيطاً بين حماس وإسرائيل، قائلاً: «نحن سنراجع القطريين في هذا الكلام، ويجب على حركة حماس وقطر التوضيح». وقال حول المصالحة «إن الحركة ستسلم رداً إلى مصر حول مقترحها، ونطالب حماس بتمكين الحكومة في غزة».

وأضاف الرجوب: «وصلتنا مبادرة من مصر ستناقش مع الأطر القيادية، وسنتعامل معها بإيجابية عالية، وفق مرتكزات واضحة للجميع تقودنا كفلسطينيين مع عمقنا العربي باتجاه شرعية يعترف بها العالم». وتابع: «علاقتنا مع الإقليم ترتكز على خطوط حمراء» وهي: الدولة هي الحل، المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني صاحب الحق في اختيار قيادته».