استقبال رائع لـ «أشبال الجو جيتسو» في بطولة العالم

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

حظي المنتخب الوطني لأشبال الجو جيتسو باستقبال حافل بالورود، فور وصوله مطار أبوظبي في ساعة مبكرة، صباح الأمس، بعد إنجازه الفريد الذي حققه في بطولة العالم للأشبال، التي أقيمت في مونتينيجرو، مسطرين ملاحم بطولية كبيرة بحصولهم على 18 ميدالية ملونة، بعدما شارك المنتخب بـ25 لاعباً ولاعبة تحت سن 15 عاماً.

وكان لاعبو منتخبنا الوطني انتزعوا 8 ميداليات ذهبية و6 فضيات و4 برونزيات، وهي التي كانت تزين صدورهم لحظة وصولهم قاعة كبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي، وكان في استقبالهم محمد بن دلموج الظاهري وفهد علي الشامسي ويوسف البطران، ومنصور الظاهري أعضاء الاتحاد، وتوجه بن دلموج بالحديث إلى أعضاء المنتخب الوطني، مؤكداً أهمية الإنجاز الذي تحقق بسواعد الأبطال الذين يعتبرون بمثابة ذخيرة المستقبل للعبة، مطالباً إياهم بمزيد من البذل والعطاء لدعم مسيرة اللعبة التي تخطو خطوات واثقة نحو المزيد من الإنجازات في المستقبل.

بدوره، نقل فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجو جيتسو أمين عام الاتحاد الآسيوي تحيات عبد المنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو إلى كل أعضاء المنتخب الوطني، قبل أن يؤكد أن إنجازهم ما هو إلا حلقة من حلقات الإنجازات التي تحققها اللعبة وبعدما نجح اللاعبون الكبار في تقديم حضور تنافسي قوي في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات التي أقيمت في تركمانستان، إلى جانب بطولة «أبوظبي جراند سلام» التي أقيمت في لوس أنجلوس مؤخراً.

وأكد يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو رئيس البعثة، أن قوام المنتخب الوطني العائد من بطولة العالم هم بمثابة الجيل الرابع لرياضة الجو جيتسو للاعبين فئة تحت الـ15 عاماً، حيث نجحوا في فرض حضورهم من خلال التنافس القوي، مما أهلهم لاحتلال المركز الثاني في الترتيب العام للدول المشاركة خلف روسيا صاحبة المركز الأول. وأعرب البلوشي عن ارتياحه، لما تمخضت عنه هذه المشاركة بالنظر إلى العديد من الوجوه الجديدة الصاعدة، التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل، لافتاً إلى أن أكثر من نصف لاعبي المنتخب الوطني، لم يسبق لهم المشاركة في استحقاق خارجي، ورغم ذلك نجحوا في تقديم أنفسهم على الصعيد العالمي على أكمل وجه، وأن سعادته لا توصف للمستوي الذي قدمته لاعبات المنتخب الوطني إذ اعتبرهن بمثابة مفاجأة البطولة السارة، عند النظر إلى إنهاء معظمهن أنهين نزالاتهن بحركة الاستسلام، وخص بالذكر اللاعبة بلقيس الهاشمي التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل.