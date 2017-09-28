استفتاء الانفصال يضر بجهود أميركا لدعم عراق موحد

واشنطن (رويترز)

قال مسؤولون أميركيون سابقون وخبراء في مجال السياسة أمس، إن الاستفتاء الذي أجرته الأقلية الكردية في العراق على الاستقلال وجه ضربة للولايات المتحدة التي حاولت على مدار سنوات منع تفكك العراق وضحت في سبيل ذلك بمليارات الدولارات وبأرواح آلاف من قواتها.

وحذرت روسيا العراق والأكراد من اتخاذ أي خطوات قد تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، ومثلها حذرت فرنسا من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال المسؤولون الأميركيون السابقون إن مسعى دبلوماسيا فشل في إقناع الزعماء الأكراد، وهم من أوثق حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بإلغاء الاستفتاء فيما يعتبر دليلا جديدا على ما يبدو على تراجع القوة الأميركية.

وقال جيمس جيفري، وهو سفير أميركي سابق لدى العراق ويعمل حاليا باحثا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، «هذه انتكاسة كبرى إنها تحرمنا من القول بأن الولايات المتحدة وحدها هي من تستطيع إبقاء العراق موحدا».