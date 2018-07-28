بن سحيم يشبه نظام الحمدين بـ«القرامطة»



تاريخ النشر: الأحد 29 يوليو 2018 أبوظبي (الاتحاد) استنكر المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، منع حكام الدوحة القطريين من أداء فريضة الحج، ووصفهم بـ «القرامطة» الذين لا يخافون الله ورسوله، وسيتم محاسبتهم دون استثناء. وكتب بن سحيم على حسابه في موقع «تويتر» «كلما أمعنوا في منع القطريين من الحج.. أثبتوا أكثر عدم أحقيتهم في حكم بلادنا.. عندما يتخلص شعبنا من ظلمهم وجورهم.. سنحاسب نظام الحمدين على جرائمهم ولن نستثني منهم أحداً». وأضاف: «كل كوارثهم في دعم الفوضى والتخريب في كفة، وحرمان المسلمين من حقهم في زيارة بيت الله في كفة..القرامطة الجدد لا يخافون الله ورسوله. واختتم بالآية الكريمة من سورة البقرة «لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».