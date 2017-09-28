العبادي لكردستان: سنفرض حكم العراق في كل الإقليم

سرمد الطويل، وكالات (بغداد، أربيل)

طالب رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، بإلغاء نتيجة الاستفتاء على الانفصال الذي أجري في شمال العراق قبل يومين، وشدد من قاعة مجلس النواب العراقي (البرلمان) على أن الحكومة ستفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور.

وفوض البرلمان العبادي الانتشار في المناطق المتنازع عليها من ضمنها كركوك واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق.

ورفضت حكومة إقليم كردستان تسليم مطارات الإقليم إلى الحكومة العراقية، واصفة القرار بأنه «غير ملائم وغير قانوني»، معلنة أن أكثر من 92% من الناخبين الأكراد صوتوا بـ«نعم» في الاستفتاء على انفصال الإقليم.

وقال العبادي خلال جلسة عقدها البرلمان أمس، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والنفط ومجلس الأمن الوطني كرست لمناقشة تداعيات استفتاء كردستان: «نطالب إقليم كردستان بإلغاء كل ما يترتب على الاستفتاء»، مشدداً على أن الحكومة العراقية لن تسمح بتجاوز الدستور، وستفرض حكمها في كل الإقليم بقوة الدستور.