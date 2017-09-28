جاني: بعض الاتحادات غيرت لاعبيها في آخر لحظة !

أحمد جمال الدين (عشق آباد)

اختتمت أمس فعاليات النسخة الخامسة من الدورة الآسيوية لألعاب الصالات المغلقة والرياضات الدفاعية، التي استضافتها العاصمة التركمانية عشق آباد خلال الفترة 17 – 27 من الشهر الجاري،

وتعادل منتخبنا للشطرنج الذي يضم كلاً من جاسم آل علي وعثمان إبراهيم مع الفلبين بنتيجة 1 – 1 في الجولة الأولى من مسابقة الخاطف، كما تعادل مع تايلاند بذات النتيجة، بينما خسر من إندونيسيا وبنجلاديش بنتيجة 2 – 0، قبل أن يفوز على جزر المالديف في الجولة الختامية بنتيجة 2 – 0، وكسب منتخب الإناث في فئة الخاطف للفرق تحت 23 عام والذي يضم وافية المعمري ووديمة الكلباني على تايلاند بنتيجة 2 – 0، وتعادل مع سريلانكا 1 – 1، بينما خسر من منتخبات فيتنام والهند وإيران بنتيجة 2 – 0.

ونجحت 3 ألعاب فقط في حصد الميداليات الملونة، ليرتفع بها رصيد الإمارات إلى 17 ميدالية في المركز الرابع عشر بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و8 ميداليات برونزية.

وkhg فيصل الكتبي ذهبيتي الوزن المفتوح ووزن تحت 94 كجم للجو جيتسو، فيما حصد عمر الفضلي ذهبية وزن تحت 56 كجم، وطالب الكربي ذهبية وزن تحت 69 كجم، كما خطفت كذلك علياء محمد سعيد عداءة منتخبنا ذهبية المركز الأول بسباق 3000 متر سيدات.