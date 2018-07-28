الإمارات تكثف المساعدات إلى الحديدة ولحج

لحج، الضالع، الحديدة (وام)

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى مديرية التحيتا والمناطق المحررة في مدينة زبيد التاريخية بمحافظة الحديدة، في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية لإغاثة أهالي المناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن.

وتضمنت قافلة المساعدات الإغاثية سلالاً غذائية وسلعاً أساسية ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في إغاثة المتضررين والأسر المحتاجة من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك فور تحرير مناطق واسعة في المديريتين من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وفك الحصار عن المواطنين اليمنيين.

واستهدفت المساعدات توزيع سلال غذائية على الأسر اليمنية لتلبية احتياجاتها الضرورية في مديريتي التحيتا وزبيد، وذلك في إطار البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات، وجهودها الكبيرة لدعم الأشقاء اليمنيين، في وقت تعاني فيه أغلبية الأسر معوقات اقتصادية نتيجة الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن.

وقال سعيد الكعبي، مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، إن هذه القافلة تأتي استمراراً لجهود الإمارات الإنسانية والإغاثية على الساحة اليمنية ضمن خطة استراتيجية لدعم المدن والمديريات اليمنية المحررة، وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية والتنموية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، والتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الأحداث في اليمن.