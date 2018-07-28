«أخبار الساعة»: استهداف السفن يعمق المأزق لا يخففه

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة»، الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن ميليشيا الحوثي المتمردة تواصل عدوانها على الشعب اليمني، حيث تسببت له بمآس غير مسبوقة، وعلى الشعوب المجاورة، وذلك باستهداف المناطق السكنية على وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية، وحتى على شعوب المنطقة والعالم أيضاً، مستهدفة البواخر التجارية التي تنقل البضائع والنفط عبر واحد من أهم الممرات المائية على مستوى العالم بالنسبة إلى التجارة الدولية ونقل البضائع.

وقالت في افتتاحيتها أمس، تحت عنوان «استهداف السفن يعمِّق المأزق لا يخففه» إنه وفي سياق هذا العدوان المتواصل والمتعدد الأوجه استهدفت الميليشيا التابعة لإيران الأسبوع الماضي ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، ما تسبب في تضررها، وبرغم أن الهجمات التي قامت بها ميليشيات الحوثي على السفن التجارية وغير التجارية قد فشلت في إحداث إصابات فعلية، فمن الواضح أن المتمردين يسعون من خلال هذه الهجمات المتكررة إلى إظهار أنهم ما زالوا قادرين على إلحاق الأذى، ومن ثم التأثير في مجريات الأحداث المتعلقة بالأزمة اليمنية، خاصة مع تضييق الخناق عليهم بعد الهزائم المتلاحقة التي لحقت بهم على جبهات عدة، خاصة في الساحل الغربي، وفي الحديدة تحديداً.واعتبرت أن المتمردين يدركون أن السعودية ومعها الإمارات تقومان بدور فعال في إطار التحالف العربي لتخليص اليمن من شرورهم، ولهذا فهم يعتقدون أنهم من خلال استهداف سفن سعودية أو إماراتية يمكن أن يؤثروا في موقف البلدين الثابت للقضاء على تمردهم.