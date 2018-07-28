«التحالف» يدمر مخازن أسلحة ومواقع عسكرية للحوثيين

عقيل الحلالي (صنعاء)

كثف التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس، غاراته الجوية على ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، موقعاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها.

ورصد مراقبون عسكريون ومصادر محلية قرابة 50 غارة لمقاتلات التحالف العربي، أمس، على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في ست محافظات، بينها العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

وشنت مقاتلات التحالف، ست غارات عنيفة على مواقع ومخازن أسلحة للمتمردين الحوثيين في مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة في شمال العاصمة اليمنية. كما دمر الطيران العربي، مخازن أسلحة، وأبراج اتصالات، تستخدم لأغراض عسكرية، في جبل برد بمديرية كسمة في محافظة ريمة الجبلية والواقعة بين صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية.

وقال سكان محليون، إن مقاتلات التحالف نفذت خمس غارات على الأقل على أبراج شبكات اتصال وأسلحة مخبأة أعلى جبل برد البالغ ارتفاعه 2950 متراً، ويعد ثاني أعلى قمة جبلية في البلاد.