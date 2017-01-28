تقرير: نجل المخلوع يشارك في عمليات غسيل الأموال



تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017 صنعاء (وكالات) كشف التقرير النهائي للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن عن تفاصيل بشأن غسيل الأموال في البلاد، حيث علم فريق التحقيقات المختص بالشبكات المالية المتعلقة بأشخاص محددين أن خالد نجل المخلوع صالح يلعب دوراً بارزاً في إدارة الأصول المالية نيابة عن والده وشقيقه أحمد المدرجَينْ على قائمة العقوبات. ورصد الفريق تحويلات مشبوهة لنحو 84 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2014 و2016، ضمن 6 شركات و5 بنوك في 5 دول، خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة. وخلص التقرير إلى أن التنفيذ المستمر والفعال لنظام العقوبات المفروضة سيردع هؤلاء الأفراد وأنصارهم من المشاركة في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن.