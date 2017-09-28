أبوظبي تستضيف نهائي «أنفيوجن لايف» للملاكمة

مصطفى الديب (أبوظبي)

تستضيف العاصمة أبوظبي 8 ديسمبر المقبل، العرض النهائي لبطولة أنفيوجن لايف للملاكمة الحرة، وتقام الجولة الختامية بحلبة مرسى ياس في أبوظبي، وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها العاصمة الحدث.

تقام النسخة الثالثة الختامية برعاية الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، بمشاركة 67 لاعباً من مختلف الجنسيات، وبمشاركة أفضل ثمانية ملاكمين بعد الانتهاء من جولة أمستردام بهولندا في نوفمبر المقبل.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بفندق إنتركونتيننتال في العاصمة أبوظبي، بحضور جولي كيتشن بطلة العالم في الملاكمة ومنظمة الحدث، ومي بربر من كارتل الراعي الرئيسي للمنافسات.

وتعد المنافسات التي سوف تقام جزيرة ياس ذات خصوصية بالغة، حيث سوف تشهد مشاركة إماراتية من الجنسين، حيث يمثل الإمارات في فئة الرجال الملاكم أحمد الدرمكي الذي سوف يشارك في مباراة استعراضية تقام على هامش المواجهات الرسمية، كما ستشارك في المباريات ملاكمة إماراتية لم يتم تحديد اسمها حتى الآن.

وخصصت اللجنة المنظمة للحدث 100 ألف يورو جائزة مالية لبطل الموسم، فيما سيحصل صاحبا لمركزين الأول والثاني على جوائز مالية سيتم تحديدها لاحقاً.

من جانبها، وجهت جولي كيتشن الشكر إلى العاصمة أبوظبي على استضافة المنافسات، مؤكدة أن وجود الجولة النهائية في عاصمة الإمارات يكسب البطولة العديد من المميزات الرائعة، كونها على أرض عاصمة الإمارات.

كما وجه الشكر إلى الشيخ زايد بن هزاع بن زايد على رعاية الجولة، مؤكدة أن الرعاية سوف تضاعف من قيمتها، وأعلنت جولي عن أسعار تذاكر الجماهير حيث تبدأ من 150 درهماً إلى 450 درهماً، فيما تم تخصيص تذاكر خاصة لكبار الشخصيات تبدأ أسعارها من 6 آلاف درهم حتى 12 ألف درهم.

وأعلنت منظمة البطولة عن نقل مباريات الجولة الختامية في 25 دولة بمختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن التواجد في 25 دولة يعني انتشار اللعبة وأهميتها لدى قاعدة كبيرة من الممارسين. ​