بطولة «أم الإمارات» لرماية السيدات في ضيافة مراكش

دبي (الاتحاد)

تنطلق 5 أكتوبر المقبل الجولة الأخيرة لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات في مدينة مراكش المغربية بمشاركة واسعة، ومع اقتراب موعد الحدث الأبرز عالمياً في رماية السيدات، كثفت اللجنة المنظمة العليا عملها وتعكف اللجان العاملة الآن على وضع اللمسات الأخيرة، حيث أكدت 40 رامية من نجمات اللعبة حتى الآن مشاركتهن في البطولة، وهن يمثلن 11 دولة هي الإمارات والمغرب والكويت ولبنان وإيطاليا وروسيا وفرنسا وإسبانيا والهند وكازاخستان، وتعد إيطاليا أكثر الدول مشاركة بـ 11 رامية هن الأبرز في العالم، إلى جانب مشاركة فاطيمة الإسبانية بطلة العالم السابقة واللبنانية ري باسيل بطلة آسيا وغيرهن، كما يشارك في الجولة كل من فاطمة محمد وعائشة الياسي في رماية الأطباق من الحفرة «التراب».

يتوقع الخبراء أن يكون التنافس قوياً وأن تشهد البطولة صراعاً على المراكز الأول، حيث تحظى البطولة بمكافآت مالية هي الأولى من نوعها في العالم في أية مسابقة تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للرماية.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أن جولة مراكش خاتمة جولات الموسم الأول من بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات تمثل أهمية بالغة لأنها جولة الحصاد للمبادرة الرائعة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وتابع: «سعادتنا لا توصف بهذه الجولة التي تتزامن مع تكريم الأمم المتحدة ومنتدى الشراكة العالمية لسمو «أم الإمارات»، تثميناً لجهود سموها وإهدائها جائزة «Agent of change» التي تمنح للنساء القياديات في مجال السلام والأمن لدعمها ورعايتها للمرأة الإماراتية».