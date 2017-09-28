الاحترار المناخي وراء موجة الحر الاستثنائية في أوروبا

باريس (أ ف ب)
أفاد تقرير لمنظمة «كلايمت سنترال» العلمية أمس الأربعاء، أن موجات الحر التي ضربت جنوب أوروبا خلال الصيف عائدة إلى التغير المناخي.
وذكر هؤلاء الباحثون، الذين استندوا إلى نماذج معلوماتية وقياسات للحرارة، أن الاختلال المناخي الناجم عن النشاط البشري جعل تسجيل صيف بهذا الحر مرجحاً أكثر بعشر مرات.
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وأجريت هذه الأبحاث في إطار مشروع «وورلدوايد ويذر اتريبيوشن» العلمي الهادف إلى تحديد الظواهر المناخية القصوى المرتبطة بالاحترار العالمي.
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وطالت موجة «لوسيفر» مطلع أغسطس جنوب شرق فرنسا وإيطاليا وكرواتيا خصوصاً، واعتبرت الدراسة أن موجة كهذه مرجحة راهناً أكثر بأربع مرات مما كانت عليه عام 1990.
وأضاف الباحث أن موجات حر كهذه كانت نادرة جداً في مطلع القرن العشرين.
ورأى الباحث روبير فوتار من مختبر علوم المناخ والبيئة قرب باريس «من الضروري أن تعمل المدن مع العلماء وخبراء الصحة لتطوير خطط تحرك؛ لأن القيظ سيصبح هو المعيار في منتصف القرن الحالي».